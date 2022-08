Bayreuther „Ring“ schließt sich: „Götterdämmerung“-Premiere

Bei den Bayreuther Festspielen schließt sich der neue „Ring“: Am heutigen Freitag (16.00 Uhr) feiert die „Götterdämmerung“ in der Inszenierung von Regisseur Valentin Schwarz Premiere, der letzte Teil von Richard Wagners vierteiliger Oper „Der Ring des Nibelungen“.

Bislang kamen die Ideen von Schwarz, der die Geschichte um Gold, Gier, Götter, Zwerge, Drachen, Liebe und Verrat radikal in die Moderne zieht und zu einer Familiensaga macht, bei großen Teilen des Publikums nicht so gut an. Nach der „Götterdämmerung“ werden er und sein Team erstmals vor den Vorhang treten und sich dem Publikum stellen.

Die „Götterdämmerung“ ist die letzte von insgesamt fünf Premieren, die die diesjährigen Festspiele zu ganz besonderen machen. Normalerweise steht nur eine Neuproduktion auf dem Spielplan - in „Ring“-Jahren vier.

Dass zwei Opern neu inszeniert wurden, kam nach Festspielangaben einmal vor in der langen Geschichte: im Jahr 1981. Aber fünf neue Produktionen wie in diesem Jahr mit dem vierteiligen „Ring“ und „Tristan und Isolde“, das gab es noch nie. Grund ist Corona: Festspielleiterin Katharina Wagner wollte eine Alternative zu den großen Chor-Opern haben, sollten die wegen zu vieler Infektionen ausfallen müssen. Darum hob sie den „Tristan“ erst zum Jahreswechsel kurzfristig ins Programm.

Nach den Premieren stehen am Samstag noch die Wiederaufnahme des „Fliegenden Holländers“ aus dem vergangenen Jahr auf dem Spielplan und für Montag der „Tannhäuser“ in der gefeierten Inszenierung von Tobias Kratzer. Die Festspiele dauern noch bis zum 1. September.

