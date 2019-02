Bayreuther Pfarrer plant Gottesdienst im Reisebus

Nach mehreren Gottesdiensten in Wohnzimmern will ein Bayreuther Pfarrer nun eine Andacht in einem Reisebus halten. Geplant sei eine einstündige Fahrt durch Bayreuth mit einem Bus, in dem bis zu 45 Menschen Platz hätten, sagte Hannes Schott. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest. Der evangelische Pfarrer, der auch als Kabarettist aktiv ist, hatte in der Adventszeit und nun für den Valentinstag Wohnzimmergottesdienste verlost, um den Glauben zu den Menschen zu bringen.

Die Andachten im Advent hielt Schott mal mit Dialekt, mal in Anzug statt Talar. „Wenn mich eine Schwimmgruppe einlädt, würde ich den Gottesdienst auch in Badehose halten“, sagte er. Schott betont, es sei ganz normal, dass Pfarrer Menschen zu Hause besuchen. Man müsse das Ganze aber modern aufziehen, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern begrüßt Schotts Initiative. „Wir müssen den Mut haben, neue Formen des Gottesdienstes auszuprobieren“, sagte ihr Sprecher Johannes Minkus. In einer Zeit, in der weniger Menschen sonntags in die Kirchen kämen, stelle sich die Frage: „Was kann man tun, um den Glauben noch besser zu verkündigen?“

In Bayern gab es nach seinen Angaben im Jahr 2017 im Schnitt knapp 93 000 protestantische Gottesdienstbesucher an einem Sonntag. 2010 waren es noch gut 109 000. Bei der Evangelischen Kirche in Deutschland liegen die aktuellsten Zahlen für das Jahr 2016 vor: Da besuchten deutschlandweit rund 771 000 jeden Sonntag einen evangelischen Gottesdienst - 2010 waren es noch rund 900 000.