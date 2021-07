Bayreuther Festspiele: Sänger sagt kurz vor Start ab

Nur wenige Tage vor dem Start fehlt den Bayreuther Festspielen ein wichtiger Sänger: Günther Groissböck, der in diesem Jahr den Wotan in der „Walküre“ singen sollte, habe am Samstagvormittag abgesagt - nur fünf Tage vor der Premiere am 29. Juli. „Er möchte hier in Bayreuth beste Qualität abliefern und durch die lange Corona-Pause kann er das nicht garantieren“, sagte Festivalleiterin Katharina Wagner am Samstag. Ein Ersatz sei in der Kürze der Zeit noch nicht gefunden.

Die Absage gelte auch für seinen Auftritt als Wotan im „Ring des Nibelungen“ 2021. Seine anderen Engagements auf dem Grünen Hügel, wo er in diesem Jahr unter anderem noch den Landgraf Hermann im „Tannhäuser“ und den Nachtwächter in den „Meistersingern von Nürnberg“ singt, werde er aber erfüllen.

Die Festspiele beginnen an diesem Sonntag (25. Juli) mit einer Neuinszenierung der Richard-Wagner-Oper „Der fliegende Holländer“.

