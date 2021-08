Bayreuther Festspiele: Lundgren singt 2022 den Wotan

Noch laufen die diesjährigen Bayreuther Festspiele, doch hinter den Kulissen wird am vierteiligen Mammutwerk „Der Ring des Nibelungen“ für 2022 gefeilt. Wie die Festspielleitung am Sonntag mitteilte, wird John Lundgren die Wotan-Partie in „Die Walküre“ übernehmen. Ursprünglich war Günther Groissböck für diese Rolle vorgesehen, doch der Bariton sagte sein Bayreuth-Engagement für dieses und kommendes Jahr kurz vor dem Start des diesjährigen Festivals ab.

Lundgren, der derzeit die Titelpartie in der Oper „Der fliegende Holländer“ am Grünen Hügel singt, wird auch die Wanderer-Partie in „Siegfried“ übernehmen. Wer als „Wotan“ im „Ring“-Auftakt „Das Rheingold“ auftreten wird, wurde noch nicht mitgeteilt.

„Katharina Wagner dankt John Lundgren sehr herzlich für die kurzfristige Bereitschaft, beide Partien zu übernehmen und unmittelbar in den Probenprozess einzusteigen“, sagte ein Sprecher.

Der ursprünglich schon früher geplante „Ring“ war wegen der Corona-Einschränkungen auf 2022 verschoben worden.

© dpa-infocom, dpa:210808-99-768373/2