Bayreuther Festspiele: Holger von Berg tritt ab

Die Bayreuther Festspiele suchen einen neuen Geschäftsführer. Der Vertrag mit dem bisherigen Amtsinhaber Holger von Berg soll nicht verlängert werden. „Die Bayreuther Festspiele GmbH hat sich entschlossen, die Stelle der kaufmännischen Geschäftsführung nach Ablauf der Laufzeit des Vertrags mit dem bisherigen kaufmännischen Geschäftsführer auszuschreiben und ab 1.4.2021 neu zu besetzen“, teilten die Festspiele am Montag mit. „Der bisherige kaufmännische Geschäftsführer wird nach der Beendigung seiner Tätigkeit in Bayreuth eine neue Aufgabe beim Freistaat Bayern im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst in München übernehmen.“ Eine entsprechende Stellenanzeige für die Suche eines Nachfolgers wurde auf der Festspiel-Homepage veröffentlicht.

Von Berg ist seit April 2016 der zweite Geschäftsführer der Festspiele neben Festspielchefin Katharina Wagner. Er folgte damals auf Heinz-Dieter Sense, der ihm auch derzeit wieder zur Seite steht. Nach der Bekanntgabe einer ernsten und längerfristigen Erkrankung Wagners sprang Sense kommissarisch für sie ein.

Unklar ist nach Angaben von Festspielsprecher Hubertus Herrmann im Moment auch noch, wie es mit dem Vertrag von Musikdirektor Christian Thielemann weitergeht. Der läuft im Herbst aus und wurde bislang nicht verlängert.

