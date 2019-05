Bayreuther Brooks verlässt Basketball-Bundesliga

Die Basketballer von medi Bayreuth verlieren Leistungsträger De'Mon Brooks. Der 26-Jährige wird die Bundesliga nach drei Jahren bei den Oberfranken verlassen, wie der Club am Montag mitteilte. Der amerikanische Power Forward wechselt zu einem Verein ins Ausland. „De'Mon hat mir in einem langen und sehr persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass er ein Angebot eines Eurocup-Teams auf dem Tisch hat, das finanziell deutlich über unseren Möglichkeiten liegt“, wurde Cheftrainer Raoul Korner in der Mitteilung zitiert.

Brooks kam 2016 nach Bayreuth und führte das Team in den drei Spielzeiten zweimal in die Playoffs sowie zweimal in die Champions League. In jedem Jahr gehörte er zu den drei besten Werfern im Team.

Mitteilung Bayreuth

Tabelle BBL

Spielplan BBL

Spielplan Bayreuth

Kader Bayreuth