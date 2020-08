Bayreuther Basketballer verpflichten Spieler aus Litauen

Sie hatten sich einen erholsamen Urlaub vorgestellt, wie ihn die beiden befreundeten Mütter Evelyn Hechelmann und Christina Akdeniz mit ihren beiden zwölfjährigen Söhnen schon öfter zusammen erlebt haben. Die zwei Doppelzimmer auf Mallorca buchten sie bei einem namhaften Reiseveranstalter für Pauschalreisen – nicht im Internet, sondern vor Ort in einem Reisebüro in Lindau – bereits im Januar diesen Jahres, noch vor dem Beginn der Corona-Pandemie. Am Montag, 17.