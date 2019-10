Bayreuther Basketballer trennen sich von sportlichem Leiter

Mit einem weiterhin ruckelnden Start der Transporte der Komponenten für die drei Windkraftanlagen zum Windpark Schellenberg in Bad Saulgau hat das Ellwanger Unternehmen Uhl Windkraft zu kämpfen. Nur eines von drei Spezialfahrzeugen erreichte am Dienstag das Ziel in dem Waldstück bei Braunenweiler.

Über die Ursache der abermaligen Verzögerung konnte das Unternehmen keine Angaben machen. Die Transporte sind Sache des Windkraftherstellers Vestas, der eine Spedition für die Transporte beauftragt hat.