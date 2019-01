Bayreuther Basketballer gewinnen Franken-Derby in Bamberg

Von

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Donnerstagvormittag in Ravensburg nach einem Vermissten gesucht. Das bestätigte das Polizeipräsidium Konstanz auf Nachfrage.

Der 37-Jährige befand sich in einer lebensbedrohlichen Situation. Bei der Suche in der Ravensburger Innenstadt setzte die Polizei einen Hubschrauber, Polizeihundeführer und mehrere Streifenwagen ein. Der Mann war am Donnerstagmorgen von seiner Familie als vermisst gemeldet worden und wurde nach einer Stunde gegen 12.