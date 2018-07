Bayreuth: Wagner-Festspiele beginnen mit „Lohengrin“

In Bayreuth beginnen am heute die Richard-Wagner-Festspiele. Eröffnet wird das bekannteste Opern-Festival Deutschlands mit einer Neuinszenierung von „Lohengrin“. Zuvor schreiten die prominenten Ehrengäste traditionell über den roten Teppich zum Königsportal des Festspielhauses: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und etliche Kabinettsmitglieder aus Berlin haben sich angesagt, ebenso Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der nach der Vorstellung zum Staatsempfang lädt.

Regie beim neuen Bayreuther „Lohengrin“ führt Yuval Sharon, die musikalische Leitung liegt in Händen von Musikdirektor Christian Thielemann. Die Titelpartie singt der polnische Startenor Piotr Beczala, nachdem vor rund drei Wochen Roberto Alagna kurzfristig abgesagt hatte. Anja Harteros ist als Elsa zu sehen und zu hören, zudem feiert die bekannte Wagner-Sängerin Waltraud Meier nach fast zwei Jahrzehnten eine Comeback in Bayreuth. Bühnenbild und Kostüme stammen vom bekannten Künstlerpaar Neo Rauch und Rosa Loy. Die Festspiele enden am 29. August.

