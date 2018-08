Bayreuth verpflichtet US-Basketballer Thomas: Kader komplett

Der Basketball-Bundesligist medi Bayreuth hat den Amerikaner Adonis Thomas verpflichtet und seinen Kader für die neue Saison komplettiert. Der 25-Jährige kommt von Banvit BK aus der türkischen Hafenstadt Bandirma nach Oberfranken, wo er einen Vertrag für eine Saison erhält. „Mit Adonis haben wir einen physischen und vielseitigen Flügelspieler verpflichtet, der uns die Athletik gibt, die wir auf dieser Position gesucht haben“, sagte Bayreuths Trainer Raoul Korner in einer Mitteilung vom Montag und nannte seinen siebten Neuzugang dieses Sommers das „letzte fehlende Puzzleteil“.

Für Thomas ist Bayreuth der dritte Verein in Europa nach Avellino in Italien und Banvit. Der in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee geborene Athlet versuchte sich drei Jahre lang, in der unterklassigen NBA G League für einen Club aus der Eliteliga zu empfehlen, kam 2014 über sechs Einsätze für Orlando und Philadelphia aber nicht hinaus.

Mitteilung

Tabelle BBL

Spielplan BBL

Spielplan Bayreuth

Kader Bayreuth