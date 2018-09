Bayerns Zweitrundenspiel im DFB-Pokal live im Free-TV

In der 2. Runde des DFB-Pokals werden gleich zwei Spiele live im Free-TV übertragen. Am 30. Oktober (20.45 Uhr) zeigt die ARD das Duell zwischen dem Viertligisten SV Rödinghausen und Rekordpokalsieger Bayern München. Am 31. Oktober (20.45 Uhr) ist das Spiel RB Leipzig gegen TSG 1899 Hoffenheim live zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt wie gewohnt alle 16 Zweitrundenpartien live.

Der Deutsche Fußball-Bund setzte am Donnerstag auch die anderen Spiele zeitgenau an. So steigt das brisante Niedersachsenduell zwischen Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg am 30. Oktober (18.30 Uhr) und das Rhein-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen am 31. Oktober (20.45 Uhr).

