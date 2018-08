Bayerns Wirtschaftsminister will Investoren aufs Land locken

Der bayerische Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer (CSU) will Investoren in das ländliche Bayern locken. „Wir müssen Unternehmen dafür begeistern, auch außerhalb der Metropolregion München zu investieren“, sagte er der Münchner „Abendzeitung“ (Samstag). Die neue Wirtschaftsagentur des Freistaats solle ihren Fokus nun auf den ländlichen Raum richten. „Damit können wir auch die Pendlerströme eindämmen“, sagte Pschierer. Dass Firmen vor allem die Landeshauptstadt als attraktiven Standort erkennen, bezeichnete er als „ein Problem der Wahrnehmung“. Die ländlichen Räume hätten riesige Fortschritte gemacht. „Bayern ist mehr als München“, so der Minister.