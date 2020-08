Bayerns Testpanne: 46 positiv Getestete noch nicht gefunden

Von Schwäbische Zeitung

Nachdem Spanien und die Balearen vom Robert-Koch-Institut zum Corona-Risikogebiet erklärt worden sind, müssen auch Mallorca-Rückkehrer einen Corona-Test machen.

Am Samstagnachmittag ist auf dem Bodensee-Airport in Friedrichshafen die erste Maschine aus Palma unter diesen neuen Bedingungen gelandet. Kassenärztliche Vereinigung, Landratsamt und THW haben einer Pressemitteilung zufolge sofort reagiert und die Öffnungszeiten des Corona-Testzentrums am Flughafen an die neue Lage angepasst.