Bayerns Tennis-Verband: Wettspielbetrieb startet am 12. Juni

Der Wettspielbetrieb im Bayerischen Tennis-Verband (BTV) startet am 12. Juni. Das teilte der Verband am Mittwoch mit. Aufgrund der neuen Richtlinien und der rückläufigen Inzidenzwerte habe einem bayernweiten und regelkonformen Spielbetrieb nicht mehr viel im Wege gestanden, hieß es in der Mitteilung vom Mittwoch. Dennoch hätten sich das Präsidium und der Verbandsausschuss dazu entschlossen, den Start der Saison vom 1. auf den 12. Juni zu verschieben.

„Mit der Verschiebung wollen wir u.a. hinsichtlich Doppel, Gastronomie und Nutzung der Umkleiden und Duschen in allen Regionen und Ligen möglichst gleiche Bedingungen schaffen“, sagte BTV-Präsident Helmut Schmidbauer.

