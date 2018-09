Bayerns Sternsinger sammeln Rekordsumme

Die bayerischen Sternsinger haben in diesem Jahr ein Rekordergebnis ersungen. Sie sammelten über 13 Millionen Euro und knackten somit nicht nur den bisherigen Rekord, sondern waren auch auf Bundesebene Spitzenreiter. Dies teilte das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ am Donnerstag mit. Dicht gefolgt von Nordrhein-Westfalen nahmen die bayerischen Sternsinger über ein Viertel der Gesamteinnahmen ein. Gemessen an der Zahl der Gruppen kamen sogar fast 40 Prozent der Teilnehmer aus Bayern.

Seit 2009 ist Bayern laut Angaben des Kindermissionswerks jedes Jahr das Bundesland mit dem höchsten Ergebnis. Die Aktion betonte aber, dass es nicht darum gehe, sich zu übertreffen, sondern vor allem darum, „dass die Sternsinger zu den Menschen gehen und sie an den Haustüren erreichen.“

Nach Bayern nahm Nordrhein-Westfalen am zweitmeisten ein (ungefähr 12,2 Millionen Euro), gefolgt von Baden-Württemberg (rund 9,9 Millionen Euro). Schlusslicht ist Deutschlands kleinstes Bundesland Bremen mit über 63 000 Euro. Bei der 1959 ins Leben gerufenen Aktion ziehen Buben und Mädchen um den 6. Januar von Haus zu Haus und sammeln Geld. Die Einnahmen des Dreikönigssingens gehen an verschiedene Projekte für Kinder in Not.

