Bayerns Sport begrüßt Corona-Erleichterungen

Der Bayerische Landes-Sportverband befürwortet die Corona-Erleichterungen für den Sport. „Es sind kleine Schritte in die richtige Richtung“, sagte BLSV-Präsident Jörg Ammon laut Mitteilung vom Dienstag. „Dass die Testpflicht nun für den Outdoor-Sport entfällt, ist eine Erleichterung für die Sportvereine, die dringend notwendig ist.“

Für den Sport im Freien entfällt die Testpflicht. Es gilt dort 2G, nicht mehr 2G plus. Außerdem soll die Auffrischungsimpfung künftig den Test bei Veranstaltungen unter der Regel 2G plus ersetzen. Das heißt, dass alle Dreifach-Geimpften ab dem 15. Tag nach der Auffrischungsimpfung keinen zusätzlichen Testnachweis mehr benötigen. Zudem wurde die Ausnahmeregelung für ungeimpfte Jugendliche bis einschließlich 12. Januar 2022 verlängert.

Der BLSV kündigte an, sich bei der Politik auch weiterhin dafür einzusetzen, dass 2G für den Sport drinnen auch ohne Boostern gilt. „Die Testpflicht stellt die Vereine nicht nur vor große praktische Herausforderungen, sondern stellt eine nicht notwendige Belastung für Geimpfte bzw. Genesene dar“, sagte Ammon. „Darüber hinaus führt es die ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen an Belastungsgrenzen.“

Der Vorsitzende der Bayerischen Sportjugend, Michael Weiß, begrüßte die Verlängerung der Ausnahmeregelung für die Jugendlichen: „Es war und ist unser Ziel, dass Kinder und Jugendliche trotz der pandemiebedingten Einschränkungen ihren Sport ausüben können. Jede Maßnahme, die dazu beiträgt, hilft. Wir sind deshalb erst einmal zufrieden, dass die Ausnahmeregelung auch über die Weihnachtsferien hinaus gilt.“

