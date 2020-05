Bayerns Regionalzüge unpünktlicher

Bei Bayerns Regionalverkehr auf der Schiene häufen sich die Verspätungen. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag hervor. So stieg die Zahl der gemessenen Verspätungsminuten bei der DB Regio in Bayern seit 2014 von rund 22,4 Millionen kontinuierlich auf zuletzt knapp 34 Millionen im vergangenen Jahr. Die Quote der pünktlichen Züge sank im selben Zeitraum von knapp 95 auf 93,4 Prozent. Als pünktlich gilt ein Zug bei der Deutschen Bahn dann, wenn die Verspätung weniger als sechs Minuten beträgt.