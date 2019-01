Bayerns Regierung gibt so viel Geld aus wie nie

Rekordausgaben hat die neue bayerische schwarz-orangene Staatsregierung im Doppelhaushalt 2019/2020 vorgesehen. Der Haushaltsentwurf, der noch vom Landtag zu beraten und beschließen ist, umfasst für beide Jahre 124,7 Milliarden Euro an Ausgaben, davon 64,9 Milliarden Euro für dieses Jahr und 59,7 Milliarden Euro für 2020. Das bedeutet eine Steigerungsrate im Vergleich zum vorherigen Doppelhaushalt von 4,5 Prozent. Der von „Seriosität und Solidität“ geprägte „Premium-Doppelhaushalt“ solle auch die Stärke Bayerns sicherstellen, wenn die Konjunktur sich abschwächen sollte, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag nach einer Klausurtagung des Kabinetts in Gmund am Tegernsee.

Es war der erste bayerische Staatshaushalt, der von der CSU zusammen mit dem Koalitionspartner Freie Wähler ausgehandelt wurde. Deren Vorsitzender, der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger, sagte, gegen die sich abschwächende Konjunktur ein Investitionssigal zu setzen, sei goldrichtig. Aus Sicht der Freien Wähler seien „fast keine Wünsche offen“ geblieben. Er habe „nicht zu hoffen gewagt, dass die Regierungsbeteiligung so viel auslösen kann“.

Das größte Etatwachstum verzeichnet nach dem Haushaltsentwurf das Sozialministerium, weil das 2018 erstmals ausgezahlte Familiengeld erhalten bleibt und außerdem das erste und zweite Kindergartenjahr mit jeweils 100 Euro pro Monat und Kind bezuschusst wird. 2200 zusätzliche Lehrer und Sozialpädagogen sollen die schulische Bildung stärken und Unterrichtsausfall minimieren. Im Koalitionsvertrag waren allerdings 5000 zusätzliche Lehrerstellen vorgesehen.

Klage gegen den Bund

Seine Regierung schäme sich nicht, für Kinder Geld auszugeben, sagte Ministerpräsident Söder: „An den Kindern wird in Bayern nicht gespart.“ Er kündigte eine Klage gegen den Bund an, weil dieser das von Bayern gezahlte Familiengeld von 250 Euro bis zum dritten Lebensjahr eines Kindes bei bedürftigen Familien von den Hartz-IV-Zahlungen abzieht.

Weiterhin mache der Freistaat keine neuen Schulden, sondern werde seine Altschulden in diesem und nächsten Jahr um zusammen eine Milliarde Euro tilgen, sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU). Um diese Ziele zu erreichen, muss er allerdings 3,6 Milliarden Euro aus den Rücklagen des Freistaats entnehmen

Verantwortungsvoll wäre es, in den steuerstarken Jahren die Rücklagen aufzubauen „statt zu plündern“, kommentierte die haushaltspolitische Sprecherin der Landtags-Grünen, Claudia Köhler. Sie kritisierte auch den schleppenden Abbau der Altschulden. Bei diesem Tempo werde es noch 54 Jahre dauern, bis der Schuldenberg des Freistaats von derzeit 29 Milliarden Euro abgebaut sei. Man müsse auf neue Herausforderungen finanziell reagieren, hielt Ministerpräsident Söder dagegen. Das früher ausgegebene Ziel, die Altschulden bis 2030 vollständig zu tilgen, sei ambitioniert, räumte Söder ein. Am Ziel des vollständigen Schuldenabbaus werde festgehalten, auf ein Jahr früher oder später komme es aber nicht an.

Am früheren Beschluss der Staatsregierung, das jährliche Ausgabenwachstum ab 2015 auf höchstens drei Prozent zu begrenzen, will Söder hingegen nicht mehr festhalten. Dieser Beschluss sei vor vielen Jahren gefasst worden, so der Ministerpräsident. An diese Vorgabe hatte der Bayerische Oberste Rechnungshof immer wieder erinnert.

Grüne und SPD kritisierten, dass die Steuermilliarden zu ungezielt ausgegeben würden. Grünen-Haushaltsexpertin Köhler sprach von hohen Streuausgaben ohne jede Weitsicht, die Folge der Landtagswahlversprechen Söders seien. Der SPD-Haushaltspolitiker Harald Güller warf der Koalition aus CSU und Freien Wählern vor, „mit der Gießkanne wahllos Gelder ohne nachhaltige Effekte übers Land zu verteilen“.