Bayerns Querdenker wollen den Landtag auflösen

Kann es sein, dass der Landtag in Bayern vorzeitig aufgelöst werden muss? Theoretisch bietet die Bayerische Verfassung dazu die Möglichkeit. Jetzt wollen die vereinten bayerischen „Querdenker“ mit dem Volksbegehren „Bündnis – Landtag – Abberufen“ aus der Theorie Realität machen.

Am vergangenen Donnerstag reichten sie beim Innenministerium einen Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens zur Abberufung des Landtags nach Artikel 18 Absatz 3 der Landesverfassung ein. Der Erfolg hängt zunächst davon ab, ob sich in der ersten Runde eine Million Unterstützer im Freistaat finden.

Grundsätzlich ist es möglich, dass die bayerischen Wähler ihren gewählten Vertretern die Rote Karte zeigen. Die Hürden dafür sind allerdings hoch. Die erste glauben die Initiatoren mit der Einreichung von 33000 Unterschriften beim Innenministerium genommen zu haben. 25000 sind für den Antrag auf ein Volksbegehren nötig.

Das Ministerium hat jetzt sechs Wochen Zeit, die Zulassungsvoraussetzungen zu überprüfen. Ist dem Antrag stattzugeben, müsste spätestens innerhalb von drei Monaten die zweiwöchige Eintragungsfrist für das entsprechende Volksbegehren starten.

Anders als bei normalen Volksbegehren sind für ein Plebiszit zur Abberufung des Landesparlaments mindestens eine Million Unterschriften wahlberechtigter bayerischer Bürger erforderlich. Bei sonstigen Volksbegehren werden zehn Prozent der Wahlberechtigten gefordert.

Während zur Zeit der Geburt der Landesverfassung das für eine Abberufung geforderte Quorum damit deutlich über dem für die allgemeinen Volksbegehren lag, haben sich die Zahlen durch das Bevölkerungswachstum allerdings weitgehend angenähert.

Einfache Stimmenmehrheit entscheidet

Sollten sich zum ersten Mal in der Geschichte des Freistaats tatsächlich eine Million Bayern finden, welche die Auffassung des Bündnisses teilen, wonach „die Abgeordneten in diesem aktuellen Landtag (...) eine Schande für Bayern“ seien, ist ein Volksentscheid abzuhalten.

An diesem können sich alle 9,5 Millionen Wahlberechtigten beteiligen. Ob die Abgeordneten vom Landtagspräsidenten nach Hause geschickt werden müssen, entscheidet dabei eine einfache Stimmenmehrheit ungeachtet der Beteiligung an der Abstimmung.

Sie verhalten sich wie dressierte Schafe und blöken nur nach, was ihnen von der Partei vorgekaut wird. Querdenker-Bündnis

Ist der Volksentscheid erfolgreich, so ist die Abberufung des Landtags durch die Landtagspräsidentin umgehend zu vollziehen, bestätigte das Landtagsamt. Spätestens am sechsten Sonntag nach der Abberufung fordert die Landesverfassung dann Neuwahlen des Parlaments.

Dass es so weit kommen kann, glaubt außer den Initiatoren allerdings kaum jemand. In seinem Aufruf geht das Bündnis die amtierenden Mandatsträger aggressiv an: „Sie verhalten sich wie dressierte Schafe und blöken nur nach, was ihnen von der Partei vorgekaut wird“, heißt es da und: „Dafür braucht es keine Abgeordneten mit Sonderrechten und keinen Schulabschluss. Das kann wirklich jeder.“

Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet Personen und Gruppen innerhalb der Querdenker-Bewegung.

Die Initiatoren sehen „beste Aussichten“ für ihr Volksbegehren. Es gebe eine sehr große Zahl bayerischer Bürger, die eine andere Politik erwarteten und dies mit ihrer Stimme zum Ausdruck bringen wollten, heißt es in dem Aufruf.

Hinter dem „Bündnis Landtag abberufen“ stehen nach Angaben des Innenministeriums die WIR-Partei sowie die „Querdenker“-Vereinigungen aus München („Querdenken-089“) und Bad Tölz („Querdenken-8041“).

Rechtsextremisten, „Reichsbürger“, Esoteriker, Impfgegner

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sieht in der „Querdenken“-Gruppierung ein Sammelbecken für Personen, die die staatliche Corona-Politik ablehnen – und die im Übrigen „sehr heterogen“ sei.

Der Bogen spanne sich von Bürgern, die das Versammlungsrecht in Gefahr sehen, über fanatische Impfgegner, Esoteriker und generelle Staatsskeptiker bis hin zu Verschwörungstheoretikern. Auch Rechtsextremisten, „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter" beteiligten sich an entsprechenden Demonstrationen.