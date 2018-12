Bayerns Pressefoto des Jahres zeigt jubelnde Grüne

Ein Bild jubelnder Grünen-Politiker nach der Landtagswahl ist zum „Pressefoto Bayern 2018“ gekürt worden. Der freie Fotograf Andreas Gebert machte die Aufnahme am 14. Oktober im Landtag, als die erste Hochrechnung bekanntgegeben wurde: Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter reißt die Arme in die Höhe, während der Bundesvorsitzende Robert Habeck still in sich gekehrt den Glücksmoment genießt. „Ein Foto, das wie kein anderes für die politische Entwicklung in Deutschland steht“, urteilte die Jury, wie der Bayerische Journalistenverband (BJV) am Dienstag mitteilte.

Die Jury hatte rund 800 Bilder zur Auswahl. Im Bereich Tagesaktualität wurde der freie Fotograf Lino Mirgeler ausgezeichnet. Für die Deutsche Presse-Agentur hatte er nach dem Urteil im NSU-Prozess eine Demonstration in München fotografiert, bei der die Teilnehmer Porträts der NSU-Mordopfer hochhielten. „Hier wird deutlich, was in spektakulären Prozessen an den Rand gerät“, lobte die Jury, nämlich die Sicht auf die Opfer.

Auch in sechs weiteren Kategorien wurde im Landtag in München die Arbeit von Pressefotografen gewürdigt. Etwa 80 Bilder sind bis zum 21. Dezember im Kreuzgang des Maximilianeums zu sehen. Danach geht die Ausstellung auf eine Tour durch bayerische Städte. Mit dem zum 19. Mal ausgerichteten Wettbewerb will der BJV die Aufmerksamkeit auf die schwierigen Arbeitsbedingungen von Bildjournalisten lenken.

