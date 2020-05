Bayerns Neuer bestreitet gegen BVB 400. Bundesliga-Spiel

Kapitän Manuel Neuer vom FC Bayern München absolviert am Dienstag im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund seine 400. Partie in der Fußball-Bundesliga. Der 34 Jahre alte Torhüter ist der 68. Spieler, der diese Marke durchbricht, wie „bundesliga.de“ kurz vor dem Anpfiff des Liga-Gipfels schrieb. Nach Angaben des Datendienstleisters Opta absolvierte seit Neuers Liga-Debüt am zweiten Spieltag der Saison 2006/07 kein anderer Profi so viele Bundesliga-Spiele wie Neuer. Der Kapitän der Nationalmannschaft war 2011 vom FC Schalke nach München gewechselt und hatte seinen Vertrag beim Rekordmeister in der vergangenen Woche bis 2023 verlängert.

Zahlen zum Spiel auf Bundesliga.de

BVB-Tweets

BVB-Kader

Infos zum Spiel auf Bayern-Homepage

FC Bayern-Kader

Opta-Tweet

Live-Ticker zur Partie