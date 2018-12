Bayerns neue Digitalministerin möchte Frauen für IT-Berufe begeistern

Mehr Frauen in Digitalisierungsberufe wie Informatik und Mechantronik bringen möchte Bayerns neue Staatsministerin für Digitales Judith Gerlach (CSU) mit einer Initiative namens BayFiD („Bayerns Frauen in Digitalberufen“) unter Schirmherrschaft von Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Begeisterung für digitale Themen müssen Frauen schon vor Berufswahl und -einstieg entwickeln, sagte Gerlach am Dienstag in München: „Wir brauchen nicht nur Laptops und Lederhosen, sondern auch Dirndl und Digitalisierung.“

Unterstützung erhielt Gerlach am Dienstag von der Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Digitalisierungsbeauftragten der Bundesregierung Dorothee Bär (CSU). Bedauerlicherweise seien Frauen in Technikberufen für Mädchen und junge Frauen keine Idole, so Bär. Die Nachwuchsförderung in den MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) müsse noch besser werden: „Frauen müssen in der digitalen Revolution einen Teil der Macht erhalten.“

Derzeit steht es damit nicht zum Besten: In diesem Jahr lag der Anteil der Informatikstudentinnen bei nur 20 Prozent, bei den Auszubildenden für Fachinformatik sogar nur bei sieben Prozent. „Jedes Jahr geht enorm viel digitale Frauenpower verloren“, so die bayerische Digitalministerin.

Ohne Jungs geht es besser

An der Wirtschaft liegt es nicht. Bei fast einer halben Million unbesetzter Stellen in den MINT-Berufen in Deutschland war es leicht, Unterstützung aus der Wirtschaft für BayFiD zu gewinnen. Ein zentraler Baustein der Initiative ist ein Talentprogramm für Frauen zwischen 18 und 30 Jahren. 50 junge Frauen von der Mechatronikerin bis zur Akademikerin sollen von Mentoren bei ihrem Weg in digitale Berufe begleitet werden. Das Programm startet Mitte 2019.

Weitere Bestandteile von BayFiD sind verstärkte Bemühungen, junge Frauen in der Fort- und Weiterbildung in diesen Bereichen zu fördern und vor allem, Mädchen schon während der Schulzeit für digitale Themen zu begeistern. Da müsse schon im Alter von sechs bis sieben Jahren angesetzt werden, um zu verhindern, dass in den nächsten Jahren die geschlechterspezifischen Weichen für die technikbegeisterten Jungen und die eher sozial orientierten Mädchen gestellt werden, meinte Dorothee Bär.