Von saz

Auch im Vorweihnachtsgeschäft ist die Kundenfrequenz in der Waldseer Altstadt noch verhalten. Selbst die Rehapatienten aus den Kliniken, die für den örtlichen Innenstadthandel seit jeher große Kaufkraft bedeuten, bleiben inzwischen aus oder besorgen sich nur das Nötigste in den Fachgeschäften. An Gerüchten, wonach die Städtischen Rehakliniken ihre Gäste regelrecht zum Verbleiben auf ihren Zimmern aufgefordert haben sollen, ist jedoch nichts dran, wie eine SZ-Anfrage bei Klinikdirektor Peter Blank ergab.