Bayerns Liberale wählen Führungsspitze neu

Auf ihrem Landesparteitag heute (10.00 Uhr) in Amberg wollen die Freien Demokraten in Bayern ihre Führungsspitze neu bestimmen. Bei der Wahl für den FDP-Landesvorsitz wird Amtsinhaber Daniel Föst von dem Regensburger Bundestagsabgeordneten Ulrich Lechte (42) herausgefordert. Föst (43) führt seit zwei Jahren den Landesverband. Am Sonntag soll auf dem Parteitag unter dem Motto „Bayern wächst mit seinen Menschen“ ein Leitantrag zur Kommunalwahl 2020 verabschiedet werden.

Im Falle seiner Wiederwahl will Föst den Delegierten den klimapolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Lukas Köhler, als Generalsekretär vorschlagen. Lechte kündigte an, bei seiner Wahl zum neuen Landeschef Karl Graf Stauffenberg als Generalsekretär zu benennen. Stauffenberg ist FDP-Kreisvorsitzender im Landkreis Rhön-Grabfeld und ein Enkel des Hitler-Attentäters Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Der bisherige Generalsekretär Norbert Hoffmann kandidiert nicht mehr für dieses Amt, weil er sich auf den Kommunalwahlkampf in seiner Heimatstadt Landshut konzentrieren will.

Homepage Ulrich Lechte

Homepage Karl Graf Stauffenberg

Homepage Daniel Föst

Homepage Lukas Köhler

79. Landesparteitag der FDP in Amberg