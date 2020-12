Bayerns Kabinett berät über Corona-Lage: Söder in Quarantäne

Obwohl sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gerade in Quarantäne befindet, befasst sich das Kabinett am heutigen Dienstag erneut mit der aktuellen Corona-Lage im Freistaat. Im Fokus dürfte dabei der ab dem 27. Dezember erhoffte Start der Impfungen gegen das Virus stehen. Wegen Söders Quarantäne wurde die geplante Pressekonferenz nach der Sitzung abgesagt.

Dabei ist bisher weiter offen, wie viele Impfdosen Bayern zunächst erhält. Das Mittel wird zentral vom Bund an die Länder weitergegeben, diese organisieren dann die Verteilung in die Impfzentren im Land.

Am Montag hatte die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) grünes Licht für die Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs in der EU gegeben. Praktisch zeitgleich zur Nachricht der EMA schrieb Söder am Montag beim Kurznachrichtendienst Twitter, dass er sich wegen eines nachgewiesenen Corona-Falls in seinem Kabinett in Quarantäne begebe. Zuvor war der Test von Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) positiv ausgefallen, der mit Söder die Corona-Politik des Freistaates federführend koordiniert.

Herrmann auf Twitter

Söder auf Twitter