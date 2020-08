Bayerns IG-Metall-Chef schlägt Vier-Tage-Woche vor

Die bayerische IG Metall will Arbeitsplätze mit verlängerter Kurzarbeit und einer Vier-Tage-Woche sichern. Landesbezirksleiter Johann Horn sagte am Montag: „Das erhöhte Kurzarbeitergeld hat sich in der Krise für Unternehmen und Beschäftigte gelohnt. Es ist notwendig, die sinnvollen Regelungen und betrieblichen Aufzahlungen 2021 zu verlängern.“ Darüber hinaus schlage er eine Vier-Tage-Woche mit teilweisem Lohnausgleich als Optionsmodell vor.

Das sei ein Thema für die anstehende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Reduzierte Arbeitszeit könne Beschäftigung sichern. „Wir werden über einen Entgeltausgleich reden müssen. Die Arbeitgeber müssen ihren Anteil tragen“, sagte der Gewerkschafter. „Schließlich sehen wir heute schon das enorme Potenzial an Produktivitätssteigerungen in der Transformation.“ Während der Kurzarbeit sollten Weiterbildung und Qualifizierung für die Beschäftigten ermöglicht werden.