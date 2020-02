Bayerns Grünen-Chefin fordert Kampf gegen Rechts und AfD

Die bayerische Grünen-Landeschefin Eva Lettenbauer hat alle Menschen in Deutschland zum Kampf gegen die AfD und Rechtsextremisten aufgerufen. „Wir haben ein tiefgreifendes Problem mit rechtem Terror in Deutschland“, sagte sie beim politischen Aschermittwoch der Grünen in Landshut. Die Zeit sei reif, dies zu ändern. „Wir müssen dafür sorgen, dass in unseren Parlamenten keine Partei wie die AfD sitzt, die Hass sät.“

Die AfD diene als Wortführer für zerstörerische Kräfte, betonte Lettenbauer. „Eine Partei, die die Ausgrenzung vorantreibt, hat in unserer Demokratie nichts zu suchen.“ Die Demokraten müssten zwei Dinge tun: Allen Menschen helfen, die tagtäglich Schmähungen und Drohungen ausgesetzt seien, und klare Kante gegen Rechts zeigen.

Im dpa-Shop verfügbar: Liveblog zum politischen Aschermittwoch

CSU Aschermittwoch

Grüne Aschermittwoch

SPD Aschermittwoch

FDP Aschermittwoch

Freie Wähler Aschermittwoch

AfD Aschermittwoch

Linke Aschermittwoch

ÖDP Aschermittwoch