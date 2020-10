Bayerns Goretzka mit Wadenproblemen raus

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka musste beim Champions-League-Erfolg des FC Bayern München bei Lokomotive Moskau wegen Wadenproblemen zur Halbzeit ausgewechselt werden. „Ich denke nicht, dass es eine schlimmere Verletzung ist“, sagte Trainer Hansi Flick nach dem 2:1 des Titelverteidigers am Dienstagabend. Der 55 Jahre alte Coach sprach von „einer Vorsichtsmaßnahme“.

Auch Thomas Müller spielte in Moskau lediglich 45 Minuten. „Thomas hatte die Woche über muskuläre Probleme geklagt“, klärte Flick auf. Der Angreifer habe zahlreiche Spiele in den Beinen. „Da wollten wir in der zweiten Halbzeit einen frischen Mann reinbringen“, sagte Flick. Die Bayern müssen am kommenden Samstag schon wieder in der Bundesliga auswärts beim 1. FC Köln antreten.

Bayern-Kader

Bayern-Spielplan

Titelgewinne FC Bayern

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Spielplan Champions League

Tabellen Champions League

Wettbewerbskalender Champions League

UEFA-Pressemappe zum Spiel

Pk Flick und Müller vor dem Spiel