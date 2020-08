Bayerns Final-Einzug: „Werden alle die Daumen drücken“

Borussia Mönchengladbachs Sportchef Max Eberl fiebert mit seinem Ex-Club Bayern München. „Der FC Bayern hat am Sonntag sehr, sehr gute Chancen, den Henkelpott zu holen“, sagte Eberl am Donnerstag im Gladbacher Trainingslager in Harsewinkel und kündigte an: „Wir werden alle die Daumen drücken.“

Der deutsche Rekordmeister war am Mittwoch durch ein 3:0 im Halbfinale gegen Olympique Lyon ins Champions-League-Finale eingezogen. Dort treffen die Bayern am Sonntag in Lissabon auf Paris Saint-Germain mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel.

Eberl bescheinigte den Verantwortlichen der Münchner eine „großartige Arbeit“. Auch der Einzug von RB Leipzig in die Vorschlussrunde der Champions League sei „ein Ausdruck von Qualität“ der Bundesliga. Leipzig war im Halbfinale mit 0:3 gegen Paris ausgeschieden.

Mit Mönchengladbach qualifizierte sich Eberl in diesem Jahr selbst für die kommende Champions-League-Saison. Der 46-Jährige hatte seine eigene Spielerkarriere einst beim FC Bayern begonnen.

Vereinsführung Borussia Mönchengladbach