Bayerns Bistümer setzen gegen Populismus auf mehr Bildung

Die bayerischen Bischöfe wollen dem Rassismus und Populismus mit mehr Bildung begegnen. Auf der Frühjahrsvollversammlung der Freisinger Bischofskonferenz in Augsburg beschlossen die Oberhirten, zwei Kompetenzzentren für Demokratiearbeit im Freistaat zu gründen. Diese sollen an Bildungseinrichtungen in Nürnberg (Caritas-Pirckheimer-Haus) und Freising (Kardinal-Döpfner-Haus) angedockt werden und so den Norden und den Süden des Freistaats abdecken.

Die Arbeit gegen Extremismus und für Toleranz sei für die Kirche nicht neu, sagte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Münchens Kardinal Reinhard Marx, am Donnerstag nach den Beratungen der Bischöfe. „Wir haben uns entschlossen, noch einmal ein Zeichen zu setzen.“

In der Abschlusserklärung der Augsburger Versammlung heißt es: „Das Erstarken neuer rechter und populistischer Bewegungen erfordert, dass sich zivilgesellschaftliche und kirchliche Akteure aktiv vor Ort für Demokratie und Menschenwürde einsetzen.“ Die Bistümer träten nicht nur selbst rechtsextremen, rassistischen und menschenverachtenden Tendenzen entgegen, sondern wollten auch andere Menschen und Einrichtungen bei dieser Auseinandersetzung stärken.

„Wir haben schon die Aufgabe, inmitten der Gesellschaft mitzuhelfen, dass Hass und Gegeneinander nicht steigt, sondern dass Gräben zugeschüttet werden, dass Verständnis wächst“, meinte Marx. Die beiden Bildungseinrichtungen sollen dafür mit zwei zusätzlichen halben Stellen ausgestattet werden und heuer 80 000 Euro für die Arbeit erhalten. Im Jahr 2019 soll dieser Betrag dann erhöht werden.

