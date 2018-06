Bayerns beste Nachwuchsband gesucht

- Fünf bayerische Nachwuchsbands treten an diesem Samstag in Würzburg gegeneinander an und kämpfen um den Titel „Bester Newcomer Bayerns“. Nach Angaben des Veranstalters gehört das Festival mittlerweile zu den größten Newcomer-Festivals für Künstler unter 25 Jahre in Deutschland.

Mehr als 100 Sänger und Musikgruppen hatten sich in diesem Jahr beworben. Ins Finale schafften es Timothy Auld aus München, Swallow Tailed aus München, William's Orbit aus Weiden in der Oberpfalz, Avalanche Ahead aus Würzburg und die Nürnberger Band Zico.

Die Musiker treten am Samstagabend live gegeneinander an. Die Entscheidung über den Sieger trifft eine 15-köpfige Jury, die mit Vertretern aus der Musik- und Medienbranche besetzt ist. Der Gewinner darf für mehrere Tage durch das kanadische Québec touren. Neben der Glastrophäe erhält der Gewinner zudem den Musikpreis Bayerischer Musiklöwe in der Kategorie „Bester Newcomer“.

Der Musiklöwe wird zudem in drei weiteren Kategorien verliehen. Einer der Preisträger ist der Augsburger Andreas Bourani, der die Auszeichnung in der Kategorie „Bester Künstler national“ persönlich entgegennehmen wird. Die Musiklöwen sind nicht dotiert, an sich aber rund 1000 Euro wert, weil sie in Handarbeit gefertigte Einzelstücke aus Nymphenburger Porzellan sind.

In den vergangenen Jahren wurde der Bayerische Musiklöwe im Rahmen der Musikfachmesse Popkomm, die später Teil der Berlin Music Week in Berlin wurde, vergeben.