Bayerns Bauwirtschaft meldet gute Geschäfte

Weder die Konjunktur noch das Wetter können es der bayerischen Bauwirtschaft vollständig recht machen. Der zu Ende gehende Winter war zwar so, wie es sich die Bauwirtschaft nur wünschen kann, nämlich praktisch nicht vorhanden. Dennoch sorgte die ab Januarbeginn durchgehende Bautätigkeit auch für Probleme, berichtete am Montag der Sprecher der Landesvereinigung Bauwirtschaft Hans Auracher in München. Weil viele Arbeiten vorgezogen wurden, habe sich im März zum Teil ein „Auftragsloch“ gebildet.

Aber nur sieben Prozent der etwa 35000 von der Landesvereinigung der Bauwirtschaft repräsentierten Betriebe klagen tatsächlich über eine momentan schlechte Auftragslage. Grundsätzlich setzt sich der Aufschwung fort. Jeder zweite der Betriebe mit insgesamt 330000 Mitarbeitern berichtet von guten oder sehr guten Umsätzen, nur fünf Prozent meldeten Umsatzrückgang. Im Freistaat herrscht offensichtlich ein regelrechter Bauboom: 2013 wuchsen die Umsätze des bayerischen Bauhauptgewerbes um neun Prozent – dreimal so stark wie im Bundesdurchschnitt.

Die Gewinne konnten nach Angaben der Verbände des Bau- und Ausbauhandwerks mit den Umsätzen allerdings nicht Schritt halten. Sie hätten sich im Vergleich zum Vorjahr nur „leicht verbessert“, sagte Auracher. Nicht einmal jeder dritte Bauunternehmer berichtete von guten Erträgen und weniger als die Hälfte der Ausbau-Handwerker (Elektro-, Dachdecker-, Zimmerer-, Schreiner-, Sanitär, Maler-Handwerk sowie Raumausstatter) seien mit den Gewinnen, die sie einfahren, zufrieden.

Dennoch zeigen sich insbesondere die Handwerksbetriebe als „Berufsoptimisten“, so Auracher. Deren Erwartungen an die Geschäftsentwicklung seien noch nie so optimistisch wie im Frühjahr gewesen. Für das bayerische Bauhauptgewerbe erwarte man 2014 ein Umsatzwachstum von mindestens 3,5 Prozent.

Gedämpft wird die Stimmung durch die ständig steigenden Energiekosten und den Fachkräftemangel. Fast jeder fünfte Betrieb wolle im Sommerhalbjahr zusätzliche Mitarbeiter einstellen, aber ob sie diese bekommen, ist fraglich.

Trotz der guten Auslastung könnte die Lage der Bauwirtschaft noch besser sein, wenn die Politik mitspielen würde. Man verstehe nicht, warum die Große Koalition in Berlin nicht die Chance genutzt habe, den Kohlendioxid-Ausstoß durch die steuerliche Förderung von energetischen Gebäudesanierung zu reduzieren, sagte Bauwirtschafts-Sprecher Auracher. Er appellierte an die bayerische Staatsregierung, einzuspringen und ein langfristiges Förderprogramm vorzulegen. (rm)