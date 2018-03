Bayerns Basketballer verlieren Eurocup-Viertelfinale

Die Basketballer des FC Bayern München haben den vorzeitigen Halbfinal-Einzug im Eurocup verpasst. Der Tabellenführer der Bundesliga verlor am Freitagabend das zweite Viertelfinalspiel der Best-of-Three-Serie gegen den russischen Club Unics Kasan mit 73:80 (40:30). Am 14. März findet das dritte und entscheidende Match in München statt.

Die Zuschauer in Kasan sahen zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Die Münchner kontrollierten bis zur Pause die Partie (40:30). Kasan bekam zunächst Devon Booker nicht unter Kontrolle. Der Center des FC Bayern erzielte 17 seiner insgesamt 29 Punkte bereits in der ersten Halbzeit.

Die Russen kamen jedoch deutlich verbessert aus der Kabine. Plötzlich trafen die bis dahin glücklosen Gastgeber ihre Dreipunktwürfe und provozierten in der Verteidigung Ballverluste bei den Münchnern. Mit 12:24 verlor der FC Bayern das dritte Viertel. Auch im Schlussabschnitt war das Team von Trainer Aleksandar Djordjevic den Russen unterlegen.

Am Sonntag geht es für die Bayern in der Bundesliga gegen den Mitteldeutschen BC weiter. Drei Tage später ist Kasan zu Gast in der bayrischen Landeshauptstadt.

