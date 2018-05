Bayerns Bürger ein bisschen wohlhabender

Bayerns Bürger sind ein bisschen wohlhabender geworden - zumindest im statistischen Durchschnitt. Das verfügbare Einkommen pro Einwohner ist von 2006 bis 2016 um ein knappes Fünftel von 20 036 auf 24 026 Euro gestiegen, wie das Statistische Landesamt in Fürth am Dienstag mitteilte. In der Summe hatten die 12,8 Millionen Einwohner des Freistaats damit mehr als 309 Milliarden Euro zur Verfügung.

Drei Faktoren sind in der Durchschnittsrechnung allerdings nicht berücksichtigt: Inflation, Lebensalter und die Einkommensverteilung zwischen arm und reich. Verfügbares Einkommen bezeichnet das Geld, das den Bürgern vom Gesamteinkommen für Konsumausgaben und Sparen übrig bleibt. Die Inflationsrate in Deutschland belief sich in diesen zehn Jahren auf über 13 Prozent.