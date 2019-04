Bayerns Arbeitsmarkt profitiert von Frühjahrsbelebung

Der Arbeitsmarkt in Bayern zeigt sich weiter in sehr guter Verfassung. Dank der für den April typischen Frühjahrsbelebung dürfte die Arbeitslosigkeit nach Einschätzung von Experten noch einmal deutlich gesunken sein. „So sonnig, wie sich der April präsentiert hat, zeigt sich auch der Arbeitsmarkt“, sagte ein Fachmann aus dem Arbeitsministerium in München der Deutschen Presse-Agentur. Die Arbeitslosenquote werde vermutlich auf unter 3,0 Prozent sinken, die Zahl der Arbeitslosen voraussichtlich um rund 18 000 zurückgehen.

Auch die Arbeitslosenquote von 2,9 Prozent aus dem April 2018 werde wahrscheinlich unterschritten, prognostizierte der Experte. „Wir sind weiter auf Vollbeschäftigungskurs.“ Im März lag die Arbeitslosenquote im Freistaat bei 3,0 Prozent, knapp 221 000 Menschen waren ohne Job.