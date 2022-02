Bayerns Amateur-Fußballer zeigen Solidarität mit Ukraine

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) will auch auf Amateurebene nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ein Zeichen für Solidarität und Frieden „mit den Menschen in unserem europäischen Partnerland“ setzen. Der BFV hat seine Vereine am Freitag mit Blick auf die Spiele am Wochenende auf die Möglichkeit hingewiesen, in Abstimmung mit den Schiedsrichtern zum Anpfiff auf den Sportplätzen „eine Minute des Innehaltens“ einzuplanen. Auch die Vereine des deutschen Profifußballs werden sich an dieser Aktion beteiligen.

Der BFV schließe sich der Initiative des Deutschen Fußball-Bundes und der Deutschen Fußball Liga an und trete „ganz klar für die Grundwerte des Sports - Gemeinschaft, Verständigung, Integration - ein“, heißt es in einer Mitteilung.

BFV-Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:220225-99-287704/2