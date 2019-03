BayernLB ist raus aus ihrer Schieflage

Im Falle der Bayerischen Landesbank (BayernLB) hat der Erfolg ausnahmesweise nicht viele, sondern gar keinen Vater. Zumindest keinen, der am Donnerstag in München auf der Bilanz-Pressekonferenz des öffentlich-rechtlichen Geldhauses am Donnerstag in München irgendwie präsent gewesen wäre: Ex-Vorstandsvorsitzender Johannes-Jörg Riegler hatte die Weichen dafür gestellt, dass die ehemalige Skandal- und Beinahe-Pleite-Bank für 2018 eine Rekord-Dividende von 175 Millionen Euro ausschütten konnte. Erst durch Nachfragen rang sich der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Edgar Zoller, der seit Jahresbeginn die BayernLB kommissarisch leitet, zu einem „Dank“ an Riegler durch.

Rieglers Vertrag war nicht verlängert worden, weil er sich mit dem Aufsichtsrat überworfen hatte – vor allem wegen der Bezahlung, wie es hieß. Als Nachfolger wurde am Mittwoch der bisherige Vorstandssprecher der FMS Wertmanagement-Abwicklungsbank, Stephan Winkelmeier, bestellt. Die Würdigung des neuen Vorstandschefs, der sein Amt am 1. August antreten soll, ging Zoller ohne Aufforderung über die Lippen. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen BayernLB-Chef.

Zoller und Finanzvorstand Markus Wiegelmann verkündeten, dass die Bank mit 175 Millionen Euro für 2018 eine unerwartet hohe Dividende an die Eigentümer (75 Prozent Freistaat Bayern, 25 Prozent bayerische Sparkassen) ausschütten kann. Erstmals hatte es 2017 eine Dividende in Höhe von 50 Millionen Euro gegeben. Nach 652 Millionen Euro in 2017 erreichte die Bank 2018 ein Vorsteuerergebnis von 869 Millionen Euro (plus 33 Prozent). Mit 822 Millionen Euro wies die BayernLB das beste jemals erreichte Nachsteuer-Konzernergebnis auf (2017: 677 Millionen Euro).

DKB wird immer größer

Die BayernLB stehe ein Jahrzehnt nach der Finanzmarktkrise wieder für Stabilität und Solidität, freute sich Finanzminister Albert Füracker (CSU). Mit der „außergewöhnlich hohen“ Dividende von 175 Millionen Euro an Freistaat und Sparkassen flössen zusätzliche Mittel in die Rücklagen des Staatshaushalts.

Der Ergebnissprung hat vor allem drei Gründe. Die Qualität des Kreditportfolios wurde positiver bewertet, was 2018 zur Auflösung von 135 Millionen Euro an Risikovorsorge führte. Im Vorjahr mussten noch 94 Millionen Euro der Risikovorsorge zugeführt werden. Das zusammen mit den Sparkassen abgewickelte Immobiliengeschäft trug 284 Millionen Euro zum Vorsteuerergebnis bei (2017: 203 Millionen Euro). Die Direktbank-Tochter DKB schließlich steigerte ihren Ergebnisbeitrag auf 317 Millionen Euro (2017: 272 Millionen Euro).

Trotz anhaltendem Niedrigzinsniveau gelang es durch günstigere Refinanzierungen, den Zinsüberschuss um fünf Prozent auf 1,742 Milliarden Euro zu steigern. 977 Millionen davon entfielen allein auf die DKB, die mit mehr als vier Millionen Privatkunden ihre Position als zweitgrößte Direktbank Deutschlands behaupten konnte. Größer Ausgabenposten blieb der Verwaltungsaufwand, der um 7,8 Prozent auf 1,356 Milliarden Euro stieg (davon 506 Millionen bei der DKB).

Das gute Ergebnis sei kein Grund, sich auszuruhen, sagte Zoller. Er kündigte einen Strategieprozess an, der mit dem neuen Chef Winkelmeier umgesetzt werden soll. „Aus einer Position der Stärke und im Bewusstsein künftiger Herausforderungen“ würden Eigentümer und Bank die nächsten Monate nutzen, um die optimale wirtschaftliche und strategische Aufstellung anzugehen, erklärte Finanzminister Füracker.

Positives Ergebnis für 2019

Für 2019 erwartet die BayernLB nach den Worten Zollers ein positives Vorsteuerergebnis im mittleren dreistelligen Millionenbereich. Zoller präzisierte den Bereich auf 400 bis 600 Millionen Euro. 2018 sei „durch einige Sondereffekte positiv überzeichnet“ gewesen. Niedrige Zinsen, Bürokratiebelastung, harter Wettbewerb und Konjunktur- und geopolitische Risiken machten Prognosen schwieriger. Gleichwohl gehe man davon aus, dass man dauerhaft eine Dividende in dreistelliger Millionenhöhe zahlen könne.

Zurückhaltend äußerte sich Zoller zu der vom deutschen Sparkassenpräsidenten Helmut Schleweis losgetretenen Diskussion um die Zusammenlegung der Landesbanken zu einem Zentralinstitut beziehungsweise einer Super-Landesbank. Die Diskussion mache zwar Sinn, aber in Bayern arbeite man erstmal an der Fortentwicklung der BayernLB.