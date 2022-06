Bayern-Youngster Scott wechselt zu Royal Antwerpen

Offensivspieler Christopher Scott wechselt zur neuen Saison vom FC Bayern München zum belgischen Erstligisten Royal Antwerpen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 20-Jährige bei den Belgiern, die vom ehemaligen FCB-Profi und VfL-Wolfsburg-Coach Mark van Bommel trainiert werden, einen Vertrag bis Sommer 2025.

Scott war im Januar 2020 von Bayer 04 Leverkusen zum Nachwuchs der Münchner gekommen. Seitdem spielte er vor allem in der zweiten Mannschaft, hatte im April 2021 gegen den 1. FC Union Berlin und Bayer Leverkusen aber auch zwei Bundesliga-Einsätze. „Mit dem Wechsel in die belgische erste Liga will er nun den nächsten Schritt machen. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg viel Erfolg“, sagte Campus-Leiter Jochen Sauer laut Vereinsmitteilung.

