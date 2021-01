Bayern wollen gegen Mainz erfolgreich ins neue Jahr starten

Der FC Bayern München will am heutigen Sonntag (18.00 Uhr) erfolgreich in das neue Jahr kommen. Der deutsche Serienmeister empfängt in der Fußball-Bundesliga den abstiegsbedrohten FSV Mainz 05. „Die Mannschaft will einen guten Start ins Jahr 2021“, sagte Bayern-Trainer Hansi Flick. Seine Spieler hätten nach der kurzen Weihnachtspause im Training wieder einen frischeren Eindruck gemacht, berichtete Flick. Er muss auf den noch nicht wieder einsatzfähigen Flügelstürmer Kingsley Coman verzichten. Die Mainzer gastieren in der Allianz Arena mit dem dritten Trainer der Saison. Nachwuchscoach Jan Siewert wird das Team in der Partie gegen die Bayern betreuen. In der kommenden Woche soll ein neuer Cheftrainer präsentiert werden.

Tabelle Bundesliga

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

Titelgewinne FC Bayern

Champions-League-Kalender 2020/21

Champions-League-Achtelfinale

Statistik-Handbuch zur Champions League

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Torschützenliste

Aktuelle Sperren in der Bundesliga

Bundesliga-Rekordspieler

Bundesliga-Rekordtorjäger

Bundesliga-Statistik Mainz

Kader Mainz