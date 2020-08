Bayern wollen Einzug in CL-Finalturnier fix machen

Der FC Bayern will heute den Einzug in das Finalturnier der Champions League perfekt machen. Nach dem 3:0 im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea gibt es nur noch minimale Zweifel am Weiterkommen des deutschen Fußball-Meisters. Im Erfolgsfall reisen die Münchner gleich am Sonntag nach Portugal, um sich an der Algarve auf die Endrunde vom 12. bis 23. August in Lissabon vorzubereiten.

„Wichtig ist, dass wir den notwendigen Respekt haben, gleichzeitig aber selbstbewusst in das Spiel gehen und uns unserer Stärken bewusst sind“, sagte Trainer Hansi Flick zur Aufgabe gegen Chelsea. Der Bayern-Coach muss auf den verletzten Rechtsverteidiger Benjamin Pavard und den angeschlagenen Außenstürmer Kingsley Coman verzichten.

