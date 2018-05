Bayern wirbt für Grundsteuerberechnung nach Grundstücksgröße

Bayern will nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer bei der Konferenz der Finanzminister von Bund und Ländern für eine Neuberechnung nach Grundstücksgröße werben. „Es wäre wünschenswert, wenn auch die anderen Bundesländer den bayerischen Weg mitgehen würden. Wir wollen eine einfache und faire Grundsteuer, ermittelt nach Grundstücksgröße und Wohn- beziehungsweise Nutzfläche des auf dem Grundstück befindlichen Gebäudes“, sagte der bayerische Ressortchef Albert Füracker (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München. Diese Größen seien unstrittig und bewahrten die Bürger in Zeiten steigender Immobilienpreise vor einer Steuererhöhung durch die Hintertür.

Die Finanzminister von Bund und Ländern wollen an diesem Mittwoch in einem Spitzengespräch über die Konsequenzen aus dem Urteil zur Grundsteuer beraten. Das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, dass die Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer verfassungswidrig ist und bis Ende 2019 überarbeitet werden muss. Mit einem Ertrag von jährlich rund 14 Milliarden Euro ist die Steuer eine der wichtigsten Einnahmequellen von Städten und Gemeinden.

Zur Neuregelung der Grundsteuer gibt es zwei weitere Modelle. Eines sieht vor, die Grundsteuer zu einer reinen Bodensteuer umzuwandeln. Berücksichtig würde dann nicht mehr, welche Art von Gebäude auf einem Grundstück steht und welchen Wert es hat. Das 2016 vorgelegte Modell der Bundesländermehrheit, auch Kostenwertmodell genannt, würde eine aufwendigere Neubewertung aller Grundstücke nötig machen. Es kombiniert Bodenrichtwerte mit pauschalen Baukosten für die Gebäude.