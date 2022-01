Bayern will mit Neuer Sieg in Köln holen

Der FC Bayern München will nach dem Fehlstart in das Fußballjahr am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Köln wieder einen Sieg bejubeln. Angeführt von Kapitän Manuel Neuer sind insgesamt sechs Profis im Kader zurück, die vor einer Woche beim 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach ausgefallen waren. Verzichten muss der Bundesliga-Tabellenführer unter anderem auf Alphonso Davies, der wegen einer Herzmuskelentzündung mehrere Wochen pausieren muss.

„Die Niederlage gegen Gladbach war ärgerlich. Unsere Aufgabe wird sein, das Ergebnis positiver zu gestalten“, sagte Trainer Julian Nagelsmann. „Dass wir der Favorit sind, ist klar. Dass wir gewinnen wollen auch.“

Erst am Sonntag sind die beiden anderen bayerischen Bundesligisten im Einsatz. Die SpVgg Greuther Fürth tritt im Kellerduell bei Arminia Bielefeld an. Der FC Augsburg ist Gastgeber für Eintracht Frankfurt.

