Bayern will Karlsruher Urteil in Ruhe prüfen

Die bayerische Staatsregierung will das Karlsruher Urteil zum automatischen Abgleich von Autokennzeichen und Fahndungsdaten in Ruhe prüfen - und dann, wo nötig, das bayerische Gesetz nachbessern. Man werde sehen, wie man das Gesetz verändern müsse, um den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts gerecht zu werden, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. Dafür habe man genug Zeit.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Kennzeichen-Erfassung in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen zur Gefahrenabwehr in einem am Dienstag veröffentlichen Beschluss zum Teil für verfassungswidrig erklärt.

Herrmann betonte aber, dass die automatisierte Kennzeichenerfassung in erheblichem und entscheidendem Umfang weiterhin möglich sei - etwa an gefährlichen oder gefährdeten Orten. Das Gericht erkenne den Sinn der Kennzeichenerfassung an - es werde aber die Schwelle, wann man die Maßnahme anwenden darf, etwas nach oben verlagert, sagte er.

