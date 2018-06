Bayern will Fahrradverkehr stärken

Bayern setzt auf Fahrradfahrer: Der Freistaat will den Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen bis zum Jahr 2025 auf 20 Prozent steigern. Das sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Donnerstag auf der Reise- und Freizeitmesse f.re.e. in München. „Das ist ein ehrgeiziges Ziel, das durchaus erreicht werden kann.“ So sollen in den kommenden Jahren unter anderem ein durchgängiges Radverkehrsnetz umgesetzt, der Radtourimus gestärkt sowie die Zahl der Unfälle mit Fahrradfahrern reduziert werden. 2008 lag der Wert des Radverkehrsanteils in Bayern noch bei gut zehn Prozent.