Bayern will führender Standort für Lufttaxis werden

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist sicher: Er wird sich eines Tages in einem elektrisch betriebenen und automatisch gesteuerten Lufttaxi über die Münchener Staatskanzlei erheben – allerdings als Zweiter. Zunächst werde er seinen Staatskanzleiminister Florian Herrmann (CSU) das Gerät testen lassen, scherzte Söder am Dienstag in München.

Im Hofgarten der Staatskanzlei hatten einige Unternehmen Anschauungsobjekte für die elektrische Luftmobilität aufgebaut. Später beschloss ein „Technologie-Kabinett“ unter Vorsitz des technikbegeisterten Ministerpräsidenten, was aus Sicht des Freistaats erforderlich ist, um die Lufthoheit der CSU-Staatsregierung nicht nur über den Stammtischen, sondern künftig auch über den Ballungsräumen der Welt zu gewährleisten. Denn Bayern soll nach dem Willen seiner Regierung „führender Standort für Herstellung und Einsatz von Lufttaxis“ werden.

Die entsprechende Ankündigung in Söders Regierungserklärung war etwas belächelt worden, zumal sie mit anderen Vorhaben wie der Röhren-Magnetschwebebahn „Hyperloop“ und einem eigenen Weltraumfahrtprogramm („Bavaria One“) einherging. Das ficht den Ministerpräsidenten nicht an. Führerlose U-Bahnen und autonome Autos galten vor wenigen Jahren auch als absurd, so Söder. „Der innerstädtische Flug wird kommen“, verkündete er am Dienstag. „Und wir wollen vorne mit dabei sein.“

Alternative zum Auto

Im Bayern der nahen Zukunft sollen elektrische Lufttaxis eine echte Alternative zum immer dichteren Bodenverkehr sein. Unternehmen könnten Arbeitnehmer zu den Arbeitsplätzen fliegen oder Geschäftspartner abholen, sinnierte der Ministerpräsident. Es werde aber auch die Möglichkeit geben, sich so ein Lufttaxi nach Hause zu bestellen. So preiswert wie ein U-Bahn-Ticket werde das zwar nicht, aber Realität in den 20er-Jahren dieses Jahrhunderts, zeigte sich Söder überzeugt.

Lufttaxis sollen vor allem ein neuer Exportschlager der bayerischen Wirtschaft werden. In den Megacitys der Welt würden Lufttaxis schon in wenigen Jahren Realität sein, war auch Bayerns Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer (CSU) überzeugt. Möglichst viele dieser Produkte sollen „made in Bavaria“ sein, wünscht man sich in der Staatskanzlei. Daher unterstützt der Freistaat den Aufbau eines Testfelds für (hybrid-)elektrisches und (teil-)autonomes Fliegen in einer realistischen Umgebung. Dazu sollen zwei verschiedene Antriebskonzepte entwickelt und ab 2020 erprobt werden. Verwendet wird dafür eine Maschine des Typs Dornier Do 228.

Oberpfaffenhofen werde zentraler Forschungs- und Entwicklungsstandort für diese Aktivitäten, kündigte Pschierer an. Bereits bekannt ist, dass eine Studie in Ingolstadt die Möglichkeiten für ein bayernweites Flugtaxi-Netzwerk mit über den Freistaat verteilten Basisstationen ausloten soll. Für zivile Technologien des unbemannten Fliegens stellt der Freistaat pro Jahr fünf Millionen Euro zur Verfügung.