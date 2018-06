Bayern will entspannten G7-Gipfel

Der G7-Gipfel im Juni kommenden Jahres im oberbayerischen Schloss Elmau soll im Gegensatz zum G8-Gipfel vor sieben Jahren in Heiligendamm nach dem Willen des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann (CSU) „entspannt“ ablaufen. Weder werde ein drei Meter hoher Stahlzaun durch die Landschaft gezogen noch werde man sogenannte „Camps“ von Gipfel-Gegnern zulassen, kündigte Herrmann am Mittwoch im Innenausschuss des bayerischen Landtags an. Nicht zuletzt würden sich auch die Unterbringungsmöglichkeiten für die Polizeibeamten von denen damals in Heiligendamm „unterscheiden“.

Im Verlauf des Gipfels in Heiligendamm war es damals zu schweren Krawallen unter anderem in Rostock gekommen. „Keiner wird am friedlichen Demonstrieren gehindert“, sagte Herrmann. Allerdings sei er sich mit den örtlichen Kommunalpolitikern einig, dass die Errichtung von Camps bereits im Vorhinein verhindert werden sollte. In Heiligendamm hätten sich innerhalb solcher Camps „äußerst gewaltbereite Gruppierungen“ formiert.

Die kurzfristige Verlegung des Treffens der Regierungschefs der sieben wichtigsten Industrienationen der Welt auf den 7. und 8. Juni hatte den Planungsstab im bayerischen Innenministerium kurzfristig in Bedrängnis gebracht. Am Mittwoch verkündete Innenminister Herrmann jedoch, dass man die Verschiebung problemlos bewältigen werde. Der Gipfel fällt jetzt auf den letzten Pfingstferien- und ersten Schultag in Bayern.

Die Anregung des Münchener SPD-Landtagsabgeordneten Peter Paul Gantzer, die Pfingstferien in Bayern deswegen zu verlängern, wies Herrmann zurück. Diese Sichtweise sei „zu sehr auf Oberbayern fokussiert“. In den allermeisten Teilen Bayerns werde man von dem Großereignis nichts mitbekommen: „Wir machen das in dem einen Landkreis und damit hat sich der Fall.“

Neue Feuerwehr-Fahrzeuge

Nicht zuletzt mit großzügigen Sondermitteln hat Bayerns Innenminister Bedenken der Gemeinden vor Ort gegen das Mega-Ereignis zerstreut: Die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden erhielten für 1,3 Millionen Euro neue Fahrzeuge, den Gemeinden Mittenwald und Klais wurden die Bahnhöfe für mehr als drei Millionen Euro renoviert und die Naturschützer wurden mit der Zusage beruhigt, dass ein Hubschrauberlandeplatz am Hotel Schloss Elmau nach dem Gipfel wieder zurückgebaut und der Platz „schöner als in den letzten 20 Jahren“ wiederhergestellt werden soll. Insgesamt kostet der Gipfel etwa 130 Millionen Euro.

In den letzten zehn Tagen um das zweitägige Großereignis herum sollen 15000 Polizeibeamte aus Bayern und anderen Bundesländern die Gipfelgäste schützen und Störungen am Rande verhindern. Zu Schützen ist ein etwa vier Quadratkilometer großes Areal in dem Alpenhochtal nahe Garmisch-Partenkirchen. Als „völlig abwegig“ wies Minister Herrmann Bedenken der Deutschen Polizeigewerkschaft zurück, der Gipfel werde die Sicherheitslage in anderen Teilen des Freistaats beeinträchtigen. Die bayerische Polizei werde auch zu dieser Zeit selbst „Großlagen“ an jedem Ort im Freistaat bewältigen können.

Allerdings gilt für den Zeitraum von Mai bis zum Gipfel eine abgestufte Urlaubssperre für die bayerischen Ordnungshüter. Die vorrangige Ausstattung des Veranstaltungsorts in einem Alpenhochtal etwa 100Kilometer südlich von München mit moderner Digitalfunktechnik werde dazu führen, dass die Einführung dieser Technik in Niederbayern und der Oberpfalz etwas verschoben werde, räumte Herrmann ein.

Großdemonstration geplant

Die Grünen wenden sich nicht grundsätzlich gegen den Gipfel, halten den Veranstaltungsort aus Umweltschutzgründen aber für „nicht geeignet“. Ihre Landtagsabgeordnete Katharina Schulze forderte den Innenminister auf, sich im Vorfeld des Gipfels auch mit den zu erwartenden Gegendemonstranten zusammenzusetzen und zu klären, „dass friedlicher Protest möglich ist“.

Zwischenzeitlich hat sich ein „Aktionsbündnis gegen den G7-Gipfel“ formiert, das unter anderem eine Großdemonstration in München einen Tag vor Beginn des Gipfels plant. Außerdem seien Versammlungen in den Anliegergemeinden Klaus und Mittenwald angemeldet, berichtete Herrmann. Erkenntnisse über eventuell gewalttätige Demos oder Störaktionen lägen den Sicherheitsbehörden bisher nicht vor.