Bayern warnt Jugend vor Anwerbeaktionen von Linksautonomen

Von Schwäbische Zeitung

Zunächst war am Samstag ein 18-Jähriger tödlich verunglückt.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der junge Mann in den frühen Morgenstunden in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild geprallt. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Ein Sachverständiger soll nun klären, wie genau es zu dem Unfall kam.

Am Sonntag folgte der nächste Unfall - ebenfalls in Villingen-Schwenningen.