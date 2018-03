Bayern: Voraussetzungen für AfD-Beobachtung nicht gegeben

Der bayerische Verfassungsschutz sieht die Bedingungen für eine AfD-Beobachtung nicht als erfüllt an und forciert nach eigenen Angaben keine entsprechende Materialsammlung. Die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Beobachtung der bayerischen AfD und ihrer Teilstrukturen seien nicht gegeben, sagte ein Sprecher des Landesamts am Mittwoch in München. Unabhängig davon würden seit längerem Einzelpersonen mit Bezügen etwa in die rechtsextremistische Szene beobachtet. Unter dieser „überschaubaren Zahl“ von Personen befänden sich auch einzelne Funktionäre, aber keine Mandatsträger.

Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) hatte berichtet, einige Landes-Verfassungsschutzämter drängten den Bundes-Verfassungsschutz dazu, deutschlandweit Material für eine mögliche Beobachtung der AfD sammeln zu lassen. Das bayerische Landesamt habe dazu bereits am 15. Januar eine vertrauliche Analyse vorgelegt, die in das Fazit münde: „Ein Informationsaustausch ist sinnvoll.“ Teile der AfD bildeten mit der Identitären Bewegung und der Initiative „Ein Prozent“ bis nach Österreich ein enges Geflecht, das Gefahrenpotenzial sei „bedeutsam“.

In bayerischen Sicherheitskreisen wurde nun allerdings betont, dass sich die Analyse nicht vorrangig mit der AfD beschäftigt habe. In dem Papier sei deshalb auch keine Empfehlung zum Umgang mit der AfD enthalten. Darin sei es vielmehr um eine Gruppierung gegangen, die bisher kein Beobachtungsobjekt sei, aber Bezüge in rechtsextremistische Gruppierungen habe. Nach dpa-Informationen ging es in dem Papier vorrangig um die Initiative „Ein Prozent“.

Das bayerische Innenministerium erklärte weiter, Bundesamt und Landesamt stünden „im Verfassungsschutzverbund in einem ständigen Austausch zu extremistischen Bestrebungen wie der Identitären Bewegung, aber auch im Hinblick auf die Einschätzung und Bewertung von Gruppierungen, die nicht unter Beobachtung stehen“. Die Voraussetzung für eine Beobachtung des bayerischen Landesverbandes der AfD und dessen Teilstrukturen sind derzeit nicht erfüllt.