Bayern verspricht unterfränkischen Hochwasseropfern Hilfe

Die Staatsregierung stellt den Hochwasseropfern in Unterfranken finanzielle Hilfen in Aussicht. Existenzgefährdende Schäden könnten durch Mittel aus einem Härtefonds ausgeglichen werden, sagte Staatskanzleichef Marcel Huber (CSU) nach einer Kabinettssitzung am Dienstag. Zwar würden keine Sofortmaßnahmen getroffen, aber die Menschen, die besonders betroffen seien, bekommen demnach finanzielle Unterstützung.

Vergangene Woche war vor allem der unterfränkische Landkreis Aschaffenburg von schweren Unwettern mit Starkregen heimgesucht worden. Zahlreiche Straßen waren nicht mehr passierbar, Hänge rutschten ab, Keller wurden überflutet. Allein in der Gemeinde Mömbris wird mit Schäden von etwa zehn Millionen Euro gerechnet.